Een KERSTPAKKET voor iedereen, met 103.1!

Op vrijdag 22 december zullen we ‘Een Wens Voor Iedereen Met 103.1’ knallend afsluiten door ook voor de minderbedeelde gezinnen op Curacao een magische kerst te verzorgen. Er zijn helaas veel gezinnen op Curacao waarvoor luxe kerstproducten of zelfs een kerstcadeautje voor de kinderen er niet in zit. En daar gaan wij deze kerst iets aan doen! Dit lukt ons natuurlijk niet alleen, daar hebben we jou keihard bij nodig. Je kunt deze week bij de Paradise FM studio langskomen en jouw speciale kerstproducten brengen.

Waar zijn we naar op zoek?

Vanalles om een geweldig kerstpakket samen te stellen voor gezinnen in nood, zoals:

– Voorverpakte en houdbare voedselwaren zoals speciale kerstversnaperingen maar ook rijst, aardappels, blikgroenten, noten, snoep, chips, flessen frisdrank en pakken sap. Alles om er voor te zorgen dat deze gezinnen een lekkere kerstmaaltijd kunnen voorbereiden en er deze kerst genoeg lekkers te eten is.

– Verzorgingsproducten zoals douchegel, shampoo, tandpasta en babyproducten.

– Kerstcadeaus voor kinderen, nieuw met op de verpakking een leeftijdsindicatie en of het voor een jongen of meisje is

– Iets anders waarvan jij denkt dat het iemand anders een geweldige kerst oplevert, alleen check het even vooraf met ons via Whatsapp.

Wanneer kun je je producten komen brengen?

Wij staan elke dag tussen 08.00 en 17.00 klaar om in de studio jouw bijdrage in ontvangst te nemen. De inzameling stopt op donderdag 21 december om 17.00. Op vrijdag 22 december zullen Maarten, Joris en Vanessa het eiland over gaan om gezinnen te verrassen met deze kerstpakketten. Laten we samenwerken om een geweldige kerst te verzorgen voor iedereen!

De inzameling en distributie gaat in samenwerking met het Daily Meal Program en De Voedselbank Curacao.