Nederlandse OM vervolgt drie Surinaamse banken voor betrokkenheid bij witwassen crimineel geld

Het Nederlandse Openbaar Ministerie gaat drie Surinaamse banken vervolgen voor hun vermeende betrokkenheid bij het witwassen van 19,5 miljoen euro aan crimineel geld, dat naar verluidt afkomstig is van drugshandel in Suriname. Dit geld werd eerder op Schiphol in beslag genomen. De Hakrinbank, De Surinaamsche Bank en Finabank ontkennen de beschuldigingen en eisen het geld via de rechter terug. Het OM Nederland richt zijn onderzoek op de drie banken en heeft hen onlangs uitgenodigd voor verhoor, maar zij hebben nog niet gereageerd. De zaak betreft een transport van 19,5 miljoen euro in contanten in 2018, uitgevoerd door de Centrale Bank van Suriname met als bestemming Hongkong.

Tijdens een tussenlanding op Schiphol werd het geld door de douane tegengehouden en door de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst in beslag genomen, omdat de Nederlandse justitie aanwijzingen heeft dat het geld afkomstig is van de Surinaamse drugshandel. Uit onderzoek van het Nederlandse OM blijkt dat meerdere personen in Suriname grote bedragen in contanten hebben gestort. Een prominente zakenman stortte alleen al 1 miljoen euro. De drie banken en de CBvS beweren dat het geld legaal is en hebben de inbeslagname aangevochten bij de rechter.