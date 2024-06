Het aantal schepen dat naar Curaçao komt, blijft stijgen. Dat zegt havendirecteur Humberto de Castro tegenover het Antilliaans Dagblad. Hij zegt dat er sprake is van een stijging van vier procent van het aantal schepen dat naar het eiland komt, in vergelijking met de afgelopen jaren. Volgens hem is dat een belangrijke indicator voor hoe goed de havens van Curaçao presteren. De Castro benadrukt dat een toename van het scheepvaartverkeer een positieve invloed heeft op de economie.

Voor de covid-periode verwelkomde het eiland jaarlijks 800.000 cruisetoeristen. “Dit jaar naderen we dat aantal weer met een bezettingsgraad van 90 procent en we verwachten de aantallen van voor covid te overtreffen”, aldus De Castro.