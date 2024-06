‘Banken moeten meer uitleg geven over valse briefjes van 100 Naf’

Statenlid voor de MFK, Gibi Doran, maakt zich zorgen over het feit dat veel bedrijven op ons eiland geen 100 gulden-biljetten meer aannemen. Volgens hem worden deze briefjes daarmee praktisch onbruikbaar. Bedrijven accepteren de biljetten niet meer, omdat er vervalsingen in omloop zijn. Op advies van de banken is besloten deze voor een tijdje niet aan te nemen. Doran vraagt zich af waarom dit niet is gecommuniceerd aan de bevolking. En bovenal wil hij weten waarom de banken deze biljetten wel aan de bevolking blijven verstrekken.

Hij vraagt zich af waarom er geen eenvoudig en simpel systeem is, zoals bij het controleren van Amerikaanse dollars, om onze eigen biljetten te controleren? “Om de gemeenschap die in paniek verkeert tegemoet te komen, doen we een humanitaire oproep aan onze banken om wat meer uitleg te geven over het probleem dat zich hier voordoet, zodat ons volk beter geïnformeerd kan zijn”, aldus Doran.