Tropical wave onderweg in Caribisch gebied

Er is een tropical wave onderweg van het oostelijke naar het westelijke gedeelte van het Caribisch gebied. Dit systeem zal later vandaag of woensdagochtend Curaçao passeren. Op dit moment lijkt het erop dat de meeste onweers- en windactiviteit geconcentreerd zal blijven ten noorden van Aruba, Curaçao en Bonaire. Dat maakt de Meteorologische Dienst Curaçao vanochtend bekend. De dienst stelt dat de kans op de ontwikkeling van een mogelijke tropische cycloon geleidelijk zal toenemen.

Het National Hurricane Center meldt dat omgevingscondities bevorderlijk lijken voor een langzame ontwikkeling tot een orkaan.