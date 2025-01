Nederlandse toeristen boeken steeds meer korte zonvakanties

Vanwege het aanhoudende grijze weer in Nederland, vliegen steeds meer toeristen naar het buitenland voor een korte zonvakantie. De Canarische eilanden en Curaçao zijn daarbij populair. Dat zegt een woordvoerder van TUI. Ook reisorganisatie Sunweb ziet meer lastminuteboekingen door het slechte weer. Verder boeken volgens reisorganisaties steeds meer mensen nu al voor de zomervakantie. Dat is gestegen met 20 procent ten opzichte zomerboekingen in december 2023. Het aantal winterzonboekingen is in december 2024 met 8 procent gestegen ten opzichte van december 2023.

Nederland heeft deze winter te maken met slecht weer. In de periode naar de kerst toe liet de zon zich bijvoorbeeld tien dagen achter elkaar niet zien. Dat zorgt ervoor dat mensen zon willen zien, zo schrijft de website RTL.nl