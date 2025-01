Reidasdvies voor Venezuela is negatief

De Curaçaose overheid laat vanochtend weten dat het huidige reisadvies voor Venezuela negatief is. Sinds de verkiezingen van juli 2024 is de situatie in ons buurland onrustig. Op 10 januari aanstaande wordt de nieuwe president ingehuldigd, wat kan leiden tot een toename van demonstraties en gewelddadige incidenten. Reis alleen naar Venezuela als dit strikt noodzakelijk is, zo laat de overheid weten. Daarmee volgt Curaçao het reisadvies van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Wie al in het land is, kan zich registreren via de informatieservice van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De boodschap voor hen is: Wees alert, vermijd samenscholingen, mensenmassa’s en demonstraties en volg het nieuws via de lokale media.

De regering van Curaçao blijft de situatie in Venezuela nauwlettend volgen en hierover informeren. Elke Nederlander die naar het buitenland reist wordt aangeraden de BZ-Reisapp te downloaden (https://www.nederlandwereldwijd.nl/reisadvies/download-reisapp) en de reisadviezen te volgen.