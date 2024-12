Negen doden in Caracas door ontploffing gasfles

Bij een ontploffing van een gasfles in de Venezolaanse hoofdstad Caracas zijn negen mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zijn zeven kinderen. Het oudste slachtoffer was een vrouw van twintig jaar, het jongste een baby van amper vijftien dagen. Dat zei Carmen Meléndez, burgemeester van Caracas, tegen de openbare omroep VTV. Volgens de brandweer vond de ontploffing plaats in een huis in de wijk Coche. De slachtoffers bevonden zich in het bovenste gedeelte van het huis en stierven door verstikking, aldus een gemeenteambtenaar.

“We zijn hier gekomen om ondersteuning te bieden aan de gemeenschap”, zei lokaal regeringshoofd Nahum Fernández, die samen met de burgemeester op locatie was. “Dit is een treurige gebeurtenis, en bovendien ongekend in deze stad.”