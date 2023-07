Niet vulgair dansen op Zomercarnaval

Het Zomercarnaval in Rotterdam wordt een stuk strenger dit jaar. Je mag maximaal één ongekoeld alcoholisch drankje kopen bij de supermarkt. Dat mag je in het centrum niet buiten het festivalterrein op straat opdrinken. Er is nog een opvallende nieuwe regel: ‘vulgair’ dansen mag niet meer. Specifiek bubbling is in de ban gedaan: een dansstijl die ook wel wordt gezien als paringsdans, omdat twee personen met hun kruis tegen elkaar aanschuren. De organisatie ziet dit als een provocerende ordinaire dans. Ook rondom kleding en uitingen zijn er richtlijnen. Kort samengevat is het ten strengste verboden op enige wijze aanstootgevend gedrag te vertonen. Volgens de festivaldirecteur is Zomercarnaval een familiefeest waar kleine kinderen komen. Bovendien zijn er de afgelopen jaren meerdere klachten binnengekomen over aanstootgevend gedrag. Dat wil de organisatie dit jaar voorkomen.