Nuto Wawoe wraakt Dominicaanse aanklagers

Er is nog steeds geen groen licht gegeven om NLS-kopstuk Nuto Wawoe uit te leveren. Het NLS–bendelid en de Nederlandse crimineel Dennis Goedee hebben gisteren de Dominicaanse autoriteiten gewraakt. De verdachten twijfelen aan de objectiviteit en onafhankelijkheid van het Openbaar Ministerie. De aanklagers moeten zich verantwoorden voor de beschuldiging van drugshandel, wapenhandel, moorden en andere misdrijven. Nuto wordt op Curaçao vervolgd in de Themis-zaak. Dennis Goedee, die op dezelfde dag als Nuto is gearresteerd, zou lid zijn van de Mocro Maffia van meestercrimineel Ridouan Taghi.