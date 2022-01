Maarliefst 816 mensen zijn afgelopen dag positief getest op covid19. Dat is een ruim record. Het aantal geteste personen is met 3834 vergelijkbaar met de afgelopen dagen. Het aantal covid-patienten in het CMC is afgelopen dag in één klap gestegen van 12 naar 17. Op de Intensive Care liggen momenteel zeven mensen met covid.

