Alexandra van Huffelen (D66) wordt de nieuwe staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering. De huidige staatssecretaris Raymond Knops keert niet terug in het nieuwe kabinet. Van Huffelen houdt zich nu bezig met de afhandeling van de toeslagenaffaire. Voorheen zat ze in de Eerste kamer en was ze plaatsvervangend burgemeester van Rotterdam. Het nieuwe Nederlandse kabinet wordt volgende week beëdigd.