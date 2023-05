Nieuw bestuur CVV Inter Willemstad

Voetbalvereniging CVV Inter Willemstad heeft een nieuw bestuur. Op het 84e jubileum van de vereniging werd Edgard Lotman gekozen tot voorzitter. Andere bestuursleden zijn Igor Meijer, Peter Kleine en Hans de Wit. Zij vormen samen het dagelijks bestuur dat binnenkort start met een renovatieproject. Zo wordt een nieuwe grasmat aangelegd en komen er nieuwe kleedkamers en ledverlichting. Na de renovatie kunnen de seniorenwedstrijden van voetbalbond FFK weer in het ministadion gespeeld worden.

Comeback

Naast het bestuur is er een team van bestuursmanagers die de vereniging dragen. Zij zijn verantwoordelijk voor de jeugdteams (Rob Salas), Inter Willemstad (Alvin Nahr) en het damesvoetbal (Sterre Noordhoek). Dan is Faisel Osborne verantwoordelijk voor het seniorenvoetbal, onderhoud en materiaal valt onder Michael de Jongh en communicatie is het pakkie-an van Stephan Smeets. Zo maakt de ‘Groen Wit Bazuin’, het beroemde clubblad, zijn comeback.

Happy hour

Het nieuwe verenigingsjaar begint vandaag met een happy hour om 18.00 uur in het clubhuis aan de Bramendiweg. “Hoog de harten, hoog de glazen”, zoals het clublied van de c.v.v. Inter Willemstad zegt.