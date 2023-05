Politie zoekt Venezolaanse moordverdachte

De politie is op zoek naar een 28-jarige verdachte van Venezolaanse afkomst. Het gaat om Angel Atillio Perez Quintanillo, die ook Chamo wordt genoemd. Hij wordt onder andere verdacht van poging tot moord en vuurwapenbezit. Chamo is 1,87 meter lang, heeft een slank postuur, zwart haar en een getinte huidskleur. Verder is de Venezolaan herkenbaar aan twee tatoeages. Een op zijn rechterpols en een op zijn linker onderarm. Personen met informatie over zijn verblijfplaats kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummers 917, 911, 724-6241 of 724-6243.