Nieuw bestuur voetbalclub Victory Boys

De voetbalclub Victory Boys heeft een nieuw bestuur. Hassnah Elhage is de kersverse voorzitter. Elhage is geen onbekende in de voetballerij. Ze is voetbalcommentator en werkt als jurist en consultant in de sportwereld. Voorheen bekleedde ze de directeursfunctie bij het nationaal elftal. Als voorzitter van de voetbalclub in Sta. Rosa bestiert ze het negenkoppige bestuur. De herstructurering van de club is een van de prioriteiten voor de komende periode.

Het bestuur bestaat verder uit Germain Brunken, Esteline Hooi, Sepherine Adriana, Nachairo Martina, Ashneltrida Martis, Churny Hojer, Engelmar Marceli en Maurits Rosalia.