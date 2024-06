Nieuw controle-systeem op gebied van hygiëne

De minister van Gezondheid, Javier Silvania, heeft gisteren samen met inspecteur-generaal Sirving Keli een nieuwe aanpak in controles aangekondigd op het gebied van hygiëne. Daarvoor waren vertegenwoordigers van onder meer winkels, restaurants en supermarkten bijeengeroepen in het Renaissance Hotel. Instanties moeten gaan werken met kwaliteitsmanagers die verantwoordelijk zijn voor de hygiëne in de zaak en de houdbaarheid van producten. Er komen geen nachtelijke controles meer, waarbij zaken kunnen worden gesloten, zo stelt het ministerie.

Omdat er niet langer gecontroleerd gaat worden als de zaak ‘s avonds vol mensen zit, moet de ondernemer bereid zijn om de locatie buiten de openingstijden te laten controleren, zo legde de inspecteur-generaal uit. Als er iets mis is, krijgt de locatie de kans om zijn zaken op orde te brengen. De controles zullen “soepel” (flexibel) zijn. Alle vestigingen zullen ministens twee keer per jaar gecontroleerd worden. Bij hoog risico kan het vier keer per jaar gecontroleerd worden.