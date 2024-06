Veel voorkeursstemmen voor Kenville Kleinmoedig op Bonaire

Op Bonaire hebben tijdens de verkiezingen voor het Europees parlement op 6 juni in totaal 1805 mensen gestemd, waarvan 1784 stemmen geldig waren. Daarmee is 12% van de stemgerechtigden op het eiland naar de stembus gegaan. PvdA/GroenLinks heeft de meeste stemmen behaald, namelijk 730 stemmen. Dat heeft de waarnemend gezaghebber van Bonaire Reynolds ‘Nolly’ Oleana maandag bekend gemaakt. Degene met de meeste stemmen op die lijst PvdA/GroenLinks is de op Curaçao geboren Kenville Kleinmoedig met 553 stemmen, de tweede partij met de meeste stemmen is D66, die kreeg op Bonaire 342 stemmen, waarvan 259 stemmen gingen naar staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen.

De derde partij op Bonaire is de PVV, die kreeg 172 stemmen. Op de VVD stemden 151 mensen. CDA kreeg 61 stemmen en ChristenUnie 57. Alle andere partijen kregen minder stemmen.