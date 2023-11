Stephan Smeets is de nieuwe directeur van het Maritiem Historisch Museum in Scharloo. Hij volgt Thamara Moreno-Vervuurt op. Zij was de laatste zeven jaar directeur van het museum. Smeets was de afgelopen jaren nauw betrokken bij de culturele instelling en kent het van binnen en buiten. Thamara verdwijnt niet uit de Curaçaose museumwereld. Ze wordt de nieuwe directeur van het Mongui Maduro Museum waar zij al eerder als curator was aangesteld.