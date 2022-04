Nieuw DP-Eilandsraadslid beëdigd

Daniel Crestian is gisteren beëdigd als Eilandsraadslid voor de DP-fractie op Bonaire. Hij vervangt Michael Pieters. Die had eerder zijn ontslag aangekondigd uit de fractie van de Democratische Partij. Pieters heeft er zelf voor gekozen om het rustiger aan te doen vanwege zijn gezondheid. Het nieuwe Eilandsraadslid is de kleinzoon van wijlen Nechi Crestian, een van de drijvende krachten achter de oprichting van de Democratische partij in 1954. De beëdiging vond plaats tijdens een Eilandsraadvergadering.