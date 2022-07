Nieuw hotel in Kura Hulanda

In september opent een nieuw hotel de deuren in het gebouw van Kura Hulanda Otrobanda. Het nieuwe hotel heet Kura Botanica Hotel. Het hotel besteedt aandacht aan de historische architectuur van Otrobanda, maar ook aan de tropische botanische tuinen. Deze tuinen zullen worden onderhouden in samenwerking met de buurtbewoners. Groenten en fruit uit de tuinen komt ten goede aan de mensen in de wijk rond het hotel. Het idee is een initiatief van Edward Suares, die voorheen bij het Curaçaose toerismebureau werkte. Volgens hem is het nieuwe hotel een mooi visitekaartje van Curaçao voor wat betreft de cultuur, de historie, de buurt, de bevolking en het eten.