Nieuw marinevaartuig tijdelijk op Curaçao en Aruba

Ondanks de camouflagekleuren vaart er een opvallende verschijning in de Curaçaose wateren. De Hydrograaf, een state-of-the-art schip, is op Curaçao gearriveerd. Het vaartuig is uitgerust met de meest geavanceerde hydrografische, navigatie- en communicatiesystemen. Daarmee kan het schip nauwkeurig wateren, havens en vaargeulen in kaart brengen. Dat is belangrijk voor het veilig navigeren van maritieme routes en het handhaven van de veiligheid van de Caribische wateren. Tijdens het verblijf hier zal de Hydrograaf gegevens verzamelen. Dit draagt bij aan een beter begrip van de zeebodem en getijdenstromingen in deze regio.



Gelabeld als defensie hydrograaf marine