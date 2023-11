Massahysterie voor Black Friday deals bij Omni

Het is vandaag Black Friday. Voor sommige mensen betekent dat vechten voor de beste koopjes. Zo ook bij Omni. Al voordat de elektronicazaak om 5 uur ‘s ochtends open zou gaan, stonden er massa’s mensen in de rij. De elektronicazaak lokte consumenten met kortingen van maar liefst 80 procent. Door de drukte vielen verschillende mensen op de grond en werden vertrapt. De directie van Omni besloot daarop de winkel in Zeelandia later te openen, omdat niet iedereen zich aan de veiligheidsregels hield. Inmiddels is de situatie redelijk normaal bij beide vestigingen.

