Special forces traint met VDC in Fòrti

Fort Amsterdam was gisteren het epicentrum van geweld. De Veiligheidsdienst van Curaçao hield een oefening met het Korps Commandotroepen. Dat zijn de special forces van de Landmacht. Er werden gevaarlijke situaties nagebootst die desnoods met geweld werden neergeslagen. Het Korps Commandotroepen voert speciale operaties uit. Dat zijn vooral operaties in een gebied dat niet onder controle is van eigen eenheden. Zo voeren ze speciale verkenningen uit om informatie te krijgen over een vijandig gebied, maar ook activiteiten op het gebied van contraterrorisme en bevrijdingsacties. De oefeningen van gisteren zijn succesvol uitgevoerd.