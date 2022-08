Nieuw plastic recycleproject biedt werkgelegenheid

Curaçao is een nieuw recycleproject rijker. TUI Care Foundation, Green Phenix en Mambo Beach hebben hun krachten gebundeld in een nieuw project voor een schoner Curaçao. Door het installeren van recycling prullenbakken langs Mambo Boulevard, wordt afval verzameld. Dit wordt vervolgens naar een recyclingcenter gebracht waar het plastic afval wordt omgezet in nieuwe producten. Het fabriekje biedt werk aan lokale mensen. Zo leiden ze toeristen rond, informeren ze hen over deze activiteiten en maken ze hen tegelijkertijd bewust van de impact van plasticvervuiling.