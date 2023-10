Nieuwe asfaltlaag voor Sint Wilibrordus

De weg tussen Williwood en de parkeerplaats van Daaibooi krijgt een nieuwe asfaltlaag. De werkzaamheden beginnen vandaag. Dat maakt VVRP-minister Cooper bekend. In totaal duren de werkzaamheden zeven weken. Ze worden in twee fases uitgevoerd. De eerste fase omvat de parkeerplaats bij Daaibooi en fase twee betreft de weg ernaartoe. Automobilisten moeten gebruikmaken van alternatieve routes. Deze worden ter plaatse aangegeven. Bewoners en bedrijven langs de route kunnen deze zoals gewoonlijk bereiken. Aliansa is de aannemer die verantwoordelijk is voor de werkzaamheden.

