Nieuwe benoeming Raad voor de Rechtshandhaving

Eugene Morillo wordt lid van de Raad voor de Rechtshandhaving namens Curaçao. Vandaag heeft de Rijksministerraad ingestemd met zijn voordracht. Dat gebeurde op voorstel van demissionair minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid. Morillo volgt Luigi Virginia op, wiens benoemingsperiode op 21 juni is afgelopen. De Raad doet onderzoek naar de justitiële keten en brengt adviezen uit om het functioneren van justitie te verbeteren. Morillo is al bekend met de organisatie. Morillo was van 2012 tot en met 2022 secretaris en hoofdinspecteur bij het Curaçaose secretariaat van de Raad voor de Rechtshandhaving. Bovendien heeft hij meer dan dertig jaar ervaring als jurist op het gebied van staats-, bestuurs- en civiel recht.