Nieuwe bezoekregeling bij JICN

Relatiebevorderend Bezoek. Het woord associeer je niet direct met erotiek. Maar sinds deze week heeft de gevangenis van Bonaire de wipkamer geïntroduceerd. Deze regeling biedt gedetineerden de kans om één keer per maand ongestoord en persoonlijk contact te hebben met hun bezoekers. Dit draagt bij aan hun re-integratie in de samenleving. Deze regeling bestaat sinds 2015 in normaal beveiligde penitentiaire inrichtingen in Nederland. Er zijn wel een aantal criteria om gebruikt te kunnen maken van deze regeling. Zo moet de gedetineerde zes aaneengesloten maanden in een normaal beveiligde inrichting verblijven. Ook moet de relatie tussen de gedetineerde en de bezoeker hecht en duurzaam zijn.

Gunst

RBB is geen automatisch recht voor gedetineerden, maar een gunst die kan worden verleend door de directeur van de inrichting. Er moet een verzoek worden ingediend, en er wordt streng gekeken naar de band tussen de gedetineerde en de bezoeker. De directeur kan weigeren op gronden van veiligheid of orde binnen de inrichting. Het bezoek duurt 1,5 uur per keer. Overigens krijgt de gevangenis op Bonaire slechts één RBB-kamer.

RBB speelt een cruciale rol in het re-integratietraject van gedetineerden. Het helpt hen hun sociale banden te versterken en biedt emotionele steun, wat bijdraagt aan hun succesvolle terugkeer in de samenleving. Door het onderhouden van sterke relaties met familie en partners kunnen gedetineerden een gevoel van normaliteit en steun behouden, wat hun motivatie en welzijn tijdens de detentieperiode verhoogt. Dit kan ook leiden tot een vermindering van recidive, omdat gedetineerden met sterke sociale netwerken beter in staat zijn zich aan te passen aan het leven na detentie. RBB biedt een gestructureerde en gecontroleerde manier om deze belangrijke banden te versterken, waardoor de kans op terugval op crimineel gedrag kleiner wordt.