Nieuwe brandstofterminal voor Bonaire

Er komt een nieuwe brandstofterminal nabij de luchthaven van Bonaire. Curoil en de Bonaire Brandstof Terminals gaan deze samen ontwikkelen. Gisteren tekenden ze de samenwerkingsovereenkomst. De nieuwe terminal moet uiterlijk in 2025 in gebruik worden genomen. De brandstofopslagplaats moet zorgen voor een veilige aankomst en opslag van brandstoffen. Bovendien draagt de nieuwe terminal bij aan een betrouwbare energievoorziening op Bonaire. De terminal is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en financiering van het nieuwbouwproject. Het beheer en het onderhoud van de brandstofterminal komen in handen van Curoil, evenals de inkoop en distributie van de brandstoffen. Eerder waren er grote zorgen over de continuïteit van de energievoorziening, wat tot de oprichting van de Bonaire Brandstof Terminals leidde. Deze is volledig eigendom van de Nederlandse staat.