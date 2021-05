Nieuwe coalitie overlegt met privé sector

Vertegenwoordigers van verschillende sectoren in de privé sector hebben gisteren overlegd met een delegatie van de nieuwe MFK/PNP-coalitie. De werkgevers, vertegenwoordigd in de Grupo di 15, benadrukken dat ze zich zorgen maken over de economie en dat ze gehoord willen worden. Voor de verkiezingen spraken ze al met alle deelnemende partijen. Nu is overlegd over het regeerakkoord van de beoogde nieuwe coalitie. Volgens Dean Rozier, namens de werkgevers, was het een goed gesprek waarbij de sector heeft gevraagd mee te kunnen denken over de wijze waarop de economie na de corona pandemie weer moet groeien. De werkgevers hebben hun vertrouwen gegeven in de intenties van de nieuwe regering.