Akkoord over tweede uitvoeringsagenda

Curaçao en Nederland zijn tot een akkoord gekomen over de inhoud en de doelen van de tweede Uitvoeringsagenda. Dat heeft het ministerie van Algemene Zaken bekend gemaakt. Volgens minister-president Eugene Rhuggenaath is daarmee weer een belangrijke stap gezet in de richting van het doorvoeren van noodzakelijke hervormingen. Belangrijkste doel van de uitvoeringsagenda is het ‘weerbaarder en veerkrachtiger maken van de economie en de gemeenschap’. Rhuggenaath laat vandaag in het Antilliaans Dagblad weten tevreden te zijn met het proces dat Nederland en Curaçao momenteel doorlopen.

