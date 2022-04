Nieuwe cockpitraam TUI weegt 200 kilo

Vliegtuigonderhoudsbedrijf Antilles Aerospace heeft deze week een gigantisch karwei geklaard. Het bedrijf was ingeschakeld om de cockpitraam van het TUI toestel te vervangen. In dat raam was op de route van Bonaire naar Amsterdam een barst gekomen. De cockpitbemanning besloot toen voor de veiligheid om te draaien naar Curaçao. Voor de reparatie werd een nieuw raam ingevlogen waarna de technici van Antilles Aerospace het gebarsten raam vervingen. Zij werden daarin gesteund door Miles Construction, die een kraan leverde om het 200 kilo zware nieuwe raam omhoog te hijsen. Gistermiddag kon het toestel alsnog aan de terugreis naar Amsterdam beginnen.

