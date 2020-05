Nieuwe coronabesmetting gemeld

Er is een nieuwe coronabesmetting geregistreerd, dat heeft de regering bekend gemaakt. Het gaat ook deze keer om een persoon die al in quarantaine verbleef. Daarnaast is er een nieuwe testuitslag die nog inconclusief is. Het onderwerp van de persconferentie van vanmiddag om 15.30 is daarom veranderd. Eerst zou de 12,5 procent salariskorting besproken worden, maar nu zal Epidemioloog Izzy Gerstenbloed de pers te woord staan over deze 19e coronabesmetting op Curaçao. Er zijn momenteel nog vier actieve coronabesmettingen bekend op het eiland.