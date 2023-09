Nieuwe directeur voor CDM Holding

CDM Holding, de eigenaar van de werf op Curaçao, heeft een nieuwe directeur. Augustin Diaz jr staat sinds 1 september aan het roer van het overheidsbedrijf. Hij volgt Getmar Caldera op die in november met pensioen gaat. Volgens de minister van Economische Ontwikkeling was Augustin Diaz jr de beste kandidaat. In totaal hebben 16 personen op deze functie gesolliciteerd. De nieuwe directeur heeft weinig operationele ervaring. Hij bekleedde hiervoor commerciële functies. De komende jaren ligt de focus op de commerciële belangen en vernieuwing van de scheepswerf. De infrastructuur is verouderd en de klandizie nam af. Het is volgens de minister niet aan te raden om vast te blijven houden aan de bestaande systemen, maar om te innoveren en nieuwe manieren te zoeken om de scheepswerf succesvol te draaien.