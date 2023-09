Curaçaose staatskas loopt 18,3 miljoen mis van Landsloterij

De Landsloterij heeft in totaal 18,3 miljoen gulden aan belastingschuld op de jaarrekening van 2018 weggestreept. De Landsloterij deed dit, omdat minister Silvania via Facebook liet weten dat oude belastingschulden niet meer geïnd zouden worden. De loterij maakt al jaren verlies. De Algemene Rekenkamer deed onderzoek naar de jaarrekeningen van de Landsloterij over de jaren 2010 tot en met 2018. De jaarrekeningen tot en met 2017 werden daarbij goedgekeurd, maar bij het rapport van 2018 werden de nodige vraagtekens geplaatst. Er zou volgens de ARC onzekerheid bestaan over de betrouwbaarheid van het eigen vermogen vanwege het wegstrepen van de oude belastingschuld. Hiervoor is echter geen formeel beroep op verjaring gedaan. Dit heeft de organisatie pas achteraf in 2023 gedaan. Volgens de Rekenkamer had de schuld nog niet afgeboekt mogen worden door de Landsloterij.

Meer over arc belastingschuld jaarrekening Landsloterij rekenkamer