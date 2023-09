Nieuwe voorzitter commissie koninklijke onderscheiding

Lusette Verboom is benoemd tot voorzitter van de commissie Koninklijke Onderscheidingen. Ze volgt O’dennis Daal op. Ook Eithel Hato is toegetreden tot deze commissie. De commissie moet de voordracht van de kandidaten voor een lintje in goede banen leiden. De commissie bestaat verder uit Trevor Bakhuis, Maria Liberia Peters en Marisol Roosberg. Tot en met volgende week kunnen personen die zich hebben ingezet voor de samenleving worden voorgedragen voor een lintje. De twee meest voorkomende categorieën op Curaçao zijn de Orde van Oranje Nassau en de Orde van Nederlandse Leeuw. Op de website van de overheid zijn de richtlijnen te raadplegen. Voor vragen kan men bellen naar Trevor Bakhuis via telefoonnummer 671-6022.