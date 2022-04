Nieuwe elektriciteitskabels voor Otrobanda

Aqualectra zal aanstaande zondag de verouderde elektriciteitskabels in een deel van Otrobanda vervangen. Daarom is die dag het Molenplein van 7 uur ‘s ochtends tot 4 uur ‘s middags afgesloten voor rijdend verkeer. Het gaat om kabels met een hoogspanning van 12 kilovolts die al 40 jaar in gebruik zijn. Aqualectra is al in 2019 begonnen met de modernisering van het elektriciteitsnet in Otrobanda vanwege de diverse bouwprojecten in het gebied. De werkzaamheden in Otrobanda duren nog zo’n twee tot drie maanden.

