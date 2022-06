Nieuwe general manager voor het Corendon Mangrove Beach Resort

Mike Bosman is per 1 september de nieuwe general manager van het ‘Mangrove Beach Resort’. Hij volgt Biray Ogut op die een nieuwe rol krijgt binnen het bedrijf. Ogut vervult per 1 september de rol van Regional Director Curaçao. Bosman brengt veel internationale ervaring met zich mee. Ook heeft hij veel verstand van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bosman werkt momenteel als algemeen directeur van Blooming bedrijvengroep. Het Blooming hotel werd onlangs nog verkozen tot Meest Duurzame Hotel van Nederland. De hotelier kijkt ernaar uit om naar de door hem zo geliefde Cariben te verhuizen. Op de foto vlnr. Atilay Uslu (oprichter en eigenaar van Corendon), Mike Bosman en Mariska Nunes (managing director).