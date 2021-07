Nieuwe gezondheidsminister beantwoordt vragen over vaccinatie niet

De huidige minister van Gezondheid Dorothy Pietersz-Janga wekt de indruk niet achter het vaccinatieprogramma van de overheid te staan. Zo schrijft het Antilliaans Dagblad. De minister heeft in verschillende recente interviews bij verschillende media niet met een duidelijk ‘ja’ of ‘nee’ geantwoord op de vraag of zij ingeënt is tegen Covid-19. Tot nu toe gaf de minister telkens aan dat iedereen kan kiezen om wel of niet te vaccineren. Volgens oppositiepartij MAN zou het een slechte zaak zijn als een gezondheidsminister niet zelf de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie opvolgt.