Nieuwe inreis-regels op Bonaire

Toeristen uit Nederland en de Verenigde Staten die op vakantie gaan naar Bonaire moeten vanaf nu maar liefst drie keer testen op covid-19. De eerste test doe je in je thuisland voor vertrek, bij aankomst op Bonaire is het verplicht om een zelftest te ondergaan. Vervolgens vindt er een verplichte PCR-test plaats vijf dagen na aankomst op het eiland. Doel van dit strengere test-beleid is het toetreden van de omikron-variant op het eiland te vertragen. Er zijn nog geen omikron gevallen gemeld op Bonaire.