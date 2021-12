Dochter Ansary in hoger beroep

De dochter van oud-Ennia baas Ansary gaat in hoger beroep, zo bevestigt haar advocaat aan het Antilliaans Dagblad. Nina Ansary is net als haar vader veroordeeld tot het betalen van een enorme schadevergoeding. Het gaat om honderden miljoenen guldens. Nina was niet alleen aandeelhouder bij Ennia maar tussen 2009 en 2018 ook commissaris. De rechter oordeelde dat zij ‘ernstig tekort is geschoten in haar toezichtstaak’ en dat zij ’ten onrechte toestemming heeft gegeven voor bepaalde transacties’. Of de andere gedaagden in deze zaak ook in hoger beroep gaan is nog niet officieel bekend, maar dat is wel de verwachting.