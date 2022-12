Nieuwe korpschef officieel geïnstalleerd

Raymond Ellis werd afgelopen vrijdag officieel geïnstalleerd als korpschef. Ellis heeft een lange carrière bij de politie. Hij begon in 1981 en klom op van inspecteur tot hoofd Recherche en Informatie Dienst. De afgelopen vier jaar was hij plaatsvervangend korpschef. Nu is hij officieel de hoogste functionaris binnen het KPC. De vlag werd ook uitgehangen voor Elbert Sambo. Hij is officieel geïnstalleerd als hoofd Bedrijfsvoering bij de politie.