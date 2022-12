Campuspad Radboud universiteit vernoemd naar Doktoor

Een van de nieuwe paden op de campus van de Radboud Universiteit wordt vernoemd naar Doktoor. De universiteit in Nijmegen geeft acht nieuwe paden namen van oud-studenten en promovendi. Eén van de namen is Moises Frumencio da Costa Gomez, op Curaçao bekend als Doktoor. Da Costa Gomez studeerde rechten in Nijmegen. Hij is de oprichter van de Nationale Volkspartij, nu bekend als PNP. Van 1951 tot 1954 was hij voorzitter van de Regeringsraad van de Nederlandse Antillen. Daarom wordt hij vaak gezien als de eerste premier van de Nederlandse Antillen. Hij pleitte voor autonomie en algemeen kiesrecht op de eilanden.