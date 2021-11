Nieuwe sterilisatie-actie Kitten Rescue Curacao

In oktober heeft Kitten Rescue Curacao in totaal 226 katten gesteriliseerd. Nu kondigt de stichting een nieuwe actie aan. In de week van 22 november gaan opnieuw zo veel mogelijk straatkatten worden behandeld. Dat is volgens de stichting de enige manier om te voorkomen dat het aantal katten en poezen dat op straat leeft verder toeneemt. Naast zwerfkatten wil de organisatie ook katten helpen van eigenaren die niet de middelen hebben om hun kat te laten steriliseren. Die katten krijgen dan ook een gratis check-up en vaccinatie.