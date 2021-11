Politie arresteert overvaller en stuurt hem direct naar Capriles-kliniek

De politie heeft gisteren een overvaller opgepakt in Brievengat. De man heeft gevochten met een vrouw om haar tas te stelen. Toen de politie aankwam werd duidelijk dat het om een bekende gaat. De man is het merendeel van de tijd opgesloten in de Capriles kliniek en wordt als gevaarlijk gezien. Hij zou in het verleden mensen hebben bespuugd, voorbijgangers hebben bedreigd en in verwarde toestand zelfs met een mes in het rond hebben gezwaaid. Een dokter onderzocht de man, vervolgens heeft de politie hem naar de Capriles-kliniek gebracht.