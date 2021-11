MAN noemt optreden minister beschamend

Oppositiepartij MAN vindt de wijze waarop minister van Financiën Javier Silvania met ambtenaren omgaat beschamend. Dat zei de partij tijdens een persconferentie. MAN verwijt de minister angst en paniek te zaaien op zijn ministerie. Volgens de partij is zijn optreden recent in de media een motie van afkeuring waard. Op beelden van een lokale televisiezender was onlangs te zien hoe de minister het hoofd van de Belastinginspectie op felle wijze aansprak over achterstanden bij het verwerken van belastingaangiften. Volgens MAN was dat niet de enige keer dat de minister zich op een dergelijke wijze gedroeg. Silvania zou ook tijdens andere vergaderingen vergelijkbaar gedrag hebben vertoond, aldus de partij.