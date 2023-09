Nieuwe toerismerecords in augustus 2023

Curaçao was vorige maand een populaire vakantiebestemming. Het toeristenbureau zag een toename van het aantal toeristen in vergelijking met augustus vorig jaar. In totaal verbleven ruim 49 duizend personen uit het buitenland op het eiland. Dat is een stijging van 16 procent. Daarmee is augustus de op één na best presterende maand. Juli deed het iets beter met bijna 51 duizend bezoekers. Wat augustus echt onderscheidt zijn de toeristencijfers uit de VS en Brazilië. In de eerste acht maanden van dit jaar hebben beide markten de cijfers van 2022 overtroffen.