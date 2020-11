Nieuwe uitbater op locatie Miles

Over twee weken staat de opening gepland van Mr. Porter’s Street Café in Pietermaai. Het café zit in het gebouw van het oude Miles Jazz Café, maar is de afgelopen twee maanden grondig verbouwd. De nieuwe uitbater is Tariq Maduro. Hij zegt het café te hebben overgenomen nadat de eigenaren van Miles er mee stopten.

Zoals bekend ontstond er eerder dit jaar commotie over vermeend racistische uitlatingen op Facebook van één van de eigenaren van Miles. Daarna is het café – mede vanwege de coronamaatregelen – niet meer open gegaan. Tariq Maduro kijkt uit naar de opening van zijn nieuwe café. ‘We hebben twee maanden keihard gewerkt aan een nieuwe inrichting. En het ziet er prachtig uit.’