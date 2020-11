“Reizen naar Curaçao niet afgeraden”

Premier Mark Rutte heeft zojuist in de persconferentie gezegd dat het Caraïbisch gedeelte van het koninkrijk niet onder buitenland valt. Voor reizen naar het buitenland werd in Nederland eerder bekend dat het dringende advies geldt om dat niet te doen, tenzij het echt noodzakelijk is. Dit zou ook gelden voor de gele gebieden, waar Curaçao nog steeds onder valt. Tijdens de persconferentie vandaag werd dit advies genuanceerd, waardoor reizen naar Curaçao tijdens de kerstperiode toch niet afgeraden wordt door Nederland.