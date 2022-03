Nieuwe uitvoeringsagenda getekend

Premier Gilmar Pisas (MFK) en staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties hebben gisteren de uitvoeringsagenda voor het volgende kwartaal getekend. Dit gebeurde in Nederland, onder het toeziend oog van minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PNP). In de uitvoeringsagenda staan de afspraken die Nederland en Curaçao hebben gemaakt per kwartaal. Zowel Pisas als Larmonie-Cecilia zijn nu voor werkbezoek in Nederland.