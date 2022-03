Vrije zonegebied gaat concurrentie aan met winkelgebieden

De vrije zones worden nu ook op de kaart gezet als een shopwalhalla voor toeristen. Beheerder Curinde heeft onlangs een verzoek ingediend waardoor toeristen nu 500 dollar mogen uitgeven in de vrije zones. Dat is 400 dollar meer dan de huidige limiet. De vrije zones worden zo aantrekkelijker voor toeristen. Ook wil Curinde nieuw leven in het vrijezonegebied blazen. De enige vereiste is dat de toerist tijdens zijn verblijf slechts een keer komt winkelen. Als een toerist het maximumbedrag overschrijdt, kunnen de gekochte spullen op de luchthaven worden overhandigd of als vracht worden verzonden. In de vrije zone worden onder andere schoenen, kleding, alcohol en sigaretten verkocht tegen groothandelprijzen.

Meer over curinde vrije zone